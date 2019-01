(ANSA) – ROMA, 10 GEN – L’ex calciatore Diego Armando Maradona ha pubblicato una foto con il presidente venezuelano Nicolás Maduro sul suo account Instagram e ha espresso il suo sostegno al capo di stato del Paese sudamericano, che oggi ha giurato per un secondo mandato di sei anni alla guida del Venezuela. Lo riporta il sito del quotidiano argentino Pagina 12. “Nonostante i traditori e l’imperialismo che vogliono governare il Venezuela, la sua gente continua ad eleggere Nicolás Maduro come suo presidente”, ha scritto Maradona, aggiungendo che “Hugo Chávez ci indica la strada, e quella strada è Nicolás Maduro, che vuole solo il meglio per il suo Paese”. Mentre parte della regione sudamericana ha espresso il proprio rifiuto contro Maduro, e non riconoscerà il nuovo governo venezuelano, Maradona ha sottolineato il suo sostegno a Maduro e gli ha dedicato un messaggio: “Non hanno potuto con Fidel, non hanno potuto con Hugo e tantomeno con te, il Venezuela vincerà!”.