(ANSA) – IL CAIRO, 10 GEN – Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha sottolineato al Cairo che gli Stati Uniti non si disimpegneranno dal Medio Oriente e puntano a bloccare le esportazioni petrolifere iraniane per far pressione su Teheran e i suoi alleati. “Gli Stati Uniti non si ritireranno e rimarranno al vostro fianco per sbarazzarsi dell’Isis a Idlib e nelle altre zone” dove lo Stato islamico é ancora presente, ha detto Pompeo in un discorso tenuto all’Università americana del Cairo, secondo la traduzione fornita dalla tv di Stato egiziana. “Lavoriamo per fermare le esportazioni petrolifere dell’Iran, affinché scendano a zero”, ha dichiarato il capo della diplomazia Usa. “Il presidente (statunitense Donald) Trump si é sbarazzato dello sbagliato accordo nucleare” e “tale accordo non avrebbe dovuto essere concluso”, ha detto inoltre Pompeo criticando la presidenza Obama. “La nostra campagna contro l’Iran prende di mira anche gli alleati” di Teheran, Hezbollah incluso.