(ANSA) – LONDRA, 10 GEN – Meghan Markle – duchessa di Sussex in forza del matrimonio del maggio scorso con il principe Harry – entra a pieno titolo nel ruolo di volto ufficiale di casa Windsor assumendo a nome della famiglia reale incarichi formali di patrona onoraria di tutta una serie di istituzioni: dal prestigioso National Theatre ad altre realtà culturali o benefiche che si occupano fra l’altro di educazione giovanile, diritti delle donne e benessere degli animali. L’annuncio è arrivato da Kensington Palace, residenza ufficiale dei duchi di Sussex come dei duchi di Cambridge. I media sottolineano il legame fra il retroterra di ex attrice, ma anche di personaggio pubblico impegnato fino alla sua vita precedente – oltre oceano – in campagne in favore della parità di genere, e il tipo di organizzazioni a cui la corte ha deciso di legare il suo nome. L’assegnazione d’incarichi di patronato ai vari membri della Royal Family nei confronti di “buone cause” riflette del resto “generalmente gli interessi” di ciascun padrino o madrina