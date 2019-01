CARACAS – Este jueves, el politólogo John Magdaleno, indicó que la toma de posesión para un nuevo período presidencial de Nicolás Maduro, generará en el país consecuencias muy marcadas para el desarrollo político y social para este 2019.

“La presión nacional e internacional sobre el Gobierno, y otros factores de la coalición dominante que le da soporte al régimen autoritario, va a aumentar”, expresó Magdaleno.

Explicó que la crisis económica en el país va aumentar este año, gracias a la caída de la producción petrolera, el pago de la deuda externa, y la recesión acumulada durante los últimos cinco años.

Señaló que las condiciones actuales de la crisis serán más comprometedoras porque serán unas variables que van a orbitar en este año.

El experto añadió que la toma de posesión de Maduro, para los próximos seis años determinará a los factores democráticos que apoyan el “régimen”.

“Vamos a poder despejar desde esta fechas cuáles son los actores que tienen un genuino interés para contribuir a la transición a la democracia promoviendo opciones realistas, viales, factibles, con sentido de realismo político”, manifestó.

Sostuvo que se va a evidenciar quienes han sido los que han vendido ilusiones por medio de un camino de promesas este 10 de enero.

Desde su perspectiva, no es probable que se inicie una transición a la democracia si no se genera una fractura de la coalición dominante.

“A los regímenes autoritarios no les interesa tener el respaldo de la población, no le interesa una legitimación en clave democrática, no le importa violar sistemáticamente los procedimientos democráticos. Lo crucial para un régimen autoritario es garantizar el respaldo de los factores de poder”, puntualizó.