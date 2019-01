(ANSA) – MILANO, 10 GEN – “Il rinnovo di Icardi? I tifosi possono stare tranquilli, assolutamente”. Lo ha detto l’ amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, intervenuto sulla trattativa con il capitano nerazzurro per il rinnovo di contratto. Il dirigente non si è sbilanciato ulteriormente sulla vicenda, sorridendo ai cronisti uscendo dalla sede del club in centro a Milano.