(ANSA) – ROMA, 10 GEN – Sorpresa allo ‘Estadio Ciutat de Valencia’ dove il Levante, squadra di mezza classifica il Liga, ha sconfitto il Barcellona 2-1 nell’andata degli ottavi di Coppa del Re. Pur senza i suoi assi (Messi nemmeno in panchina, dei titolari erano presenti solo Busquets, Dembelè e Vidal) i blaugrana sono andati incontro a una figuraccia che, senza il gol nel finale del neoentrato Coutinho, sarebbe stata ancora più pesante e che comunque non pregiudica il ritorno. I gol di Cabacho (4′ pt), Mayoral (18′ pt) e, appunto, del brasiliano nel finale su rigore (39′ st). Il ritorno fra una settimana al ‘Camp Nou’. Negli altri due match della giornata, il Siviglia prenota i quarti grazie al 3-1 al San Mames contro l’Athletic Bilbao: per i prossimi avversari della Lazio in Europa League sono andati a segno Nolito (6′ pt), Silva (8′ st) e Ben Yedder (32′ st), dopo il momentaneo pareggio di San Josè (4′ st). Infine, pareggio a reti bianche tra Betis e Real Sociedad.