(ANSA) – ROMA, 11 GEN – “C’e’ chi dice che ‘un muro è medievale’. Bene, lo è anche una ruota. Una ruota è più vecchia di un muro”: lo ha detto ieri il presidente americano Donald Trump nel corso di un incontro con alcuni parlamentari e agenti della polizia di frontiera a McAllen, in Texas, al confine con il Messico. “La ruota è più vecchia del muro – ha proseguito Trump, secondo quanto riporta Usa Today -, sapete cosa? Ci sono alcune cose che funzionano. Sapete cosa? Una ruota funziona e un muro funziona. Non c’è niente come un muro”.