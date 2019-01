(ANSA) – ROMA, 11 GEN – Il Sony Open di golf inizia tra le sorprese. I big deludono, gli outsider incantano. Alle Hawaii, nel torneo del PGA Tour, partenza show per il Adam Svensson. Il canadese, con un parziale super di 61 (-9), ha guadagnato il comando solitario della classifica. E al termine del 1/o round vanta un colpo di vantaggio sull’americano Andrew Putnam, 2/o con 62 (-8). Terzo posto per Kuchar (63, -7). Ad Honolulu sono fermi in 17/a posizione Thomas (tra i favoriti della vigilia), Patton Kizzire (campione in carica), Frittelli e Leishman (67, -3). Sul percorso del Waialae GC falsa partenza pure per Reed, 29/o (68, -2). Con le delusioni più grandi rappresentate da DeChambeau, Poulter e Matsuyama (tutti 52/i con 69, -1). E ancora: Watson (89/o con 71, +1), Paul Casey (119/o con 72, +2) e soprattutto Spieth (127/o con 73, +3). All’esordio nel 2019, Spieth rischia la seconda eliminazione consecutiva dopo l’uscita al taglio nel Mayakoba Golf Classic dello scorso novembre.