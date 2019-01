(ANSA) – GENOVA, 11 GEN – Questa mattina visite mediche al Laboratorio Albaro di Genova per il neoacquisto della Sampdoria Manolo Gabbiadini. L’attaccante, che torna alla Samp dopo quattro anni, è stato acquistato dal Southampton per 12 milioni, tre subito come prestito oneroso e nove a fine campionato come obbligo di riscatto. In mattinata è atteso nella sede della società per firmare il contratto che lo legherà alla società blucerchiata per quattro anni e mezzo. Già ieri sera aveva effettuato sempre a Genova la prima razione di esami che ha completato in mattinata. Insieme a lui anche l’ esterno sinistro brasiliano Dodò rientrato dal prestito al Santos ma destinato a lasciare la Sampdoria nei prossimi giorni: su di lui ci sarebbe il Bologna. (ANSA).