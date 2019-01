(ANSA) – ROMA, 11 GEN – Rivelazione dell’anno, Jon Rahm vince il King Juan Carlos Award. Alla presenza del re Felipe VI di Spagna e della regina Letizia Ortiz, il golfista iberico è stato premiato come atleta più promettente. Al Palazzo Reale di El Pardo di Madrid è stato il papà del 24enne di Barrika a ritirare il riconoscimento assegnato al numero 7 dell’Official world ranking. Salito alla ribalta mondiale, Rahm ha iniziato nel 2017 la carriera da professionista al 135/o posto. Salvo poi iniziare una scalata show che lo ha portato presto tra i primissimi giocatori del pianeta. Con l’incoronazione arrivata lo scorso settembre a Parigi con la vittoria, dedicata al nonno scomparso, nell’incontro singolo di Ryder Cup contro il mito Tiger Woods. Sulle orme di Seve Ballesteros l’atleta basco conquista così un titolo vinto in passato anche dalla tennista Garbiñe Muguruza e dal pilota di Formula 1 Carlos Sainz Jr. Il premio Rey Felipe, come sportivo dell’anno, è andato invece a Rafael Nadal. Mentre quello Fair Play è stato assegnato a Juan Mata, stella del Manchester United. (ANSA).