(ANSA) – MOSCA, 11 GEN – Le autorità russe hanno permesso l’accesso al laboratorio antidoping di Mosca agli esperti della Wada: lo conferma oggi la stessa agenzia antidoping mondiale all’Interfax. Ieri il ministro dello sport russo Pavel Kolobkov aveva annunciato l’inizio dei lavori della Wada per recuperare i dati dal laboratorio antidoping di Mosca. L’agenzia antidoping russa Rusada era stata bandita dalla Wada nel 2015 a causa dello scandalo del doping di Stato in Russia. E’ stata riaccreditata a settembre ma i patti prevedevano la consegna dei dati di laboratorio entro il 31 dicembre. I russi stanno però permettendo solo adesso l’accesso a questi dati all’agenzia antidoping mondiale. “I dati erano pronti per essere consegnati alla Wada durante la precedente visita” di fine dicembre, ha dichiarato nei giorni scorsi il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, spiegando che erano però poi sorte delle “divergenze” ma che si trattava di “problemi non sostanziali ma di natura logistica”.