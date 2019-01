(ANSA) – ROMA, 11 GEN – Continuano gli allenamenti della nazionale italiana di alpino, in ritiro in Val di Fassa, sulle piste di Predazzo, cuore del comprensorio dolomitico del Latemar con Pampeago e Obereggen. Dopo le ragazze dello slalom, in allenamento la scorsa settimana, sulla pista Torre di Pisa ha sciato anche Christof Innerhofer. L’atleta delle Fiamme Gialle si è allenato sulla nera di Predazzo, entusiasta delle condizioni di innevamento definite perfette sia da lui sia dai tecnici: “Un ottimo allenamento sulla pista Torre di Pisa, le condizioni di innevamento sono perfette, si riesce a sentire i tagli, ho allenato soprattutto il carving vista la pendenza della pista. Una pista molto bella, ripida e varia, c’è veramente di tutto”. Christof si allenerà tra Fassa e Fiemme tutta la settimana, poi l’attenderà il tour de force delle gare di Coppa del Mondo per approdare ai Mondiali di Svezia: “Sarò di sicuro a Wengen per la supercombinata e la discesa più lunga della Coppa del Mondo”