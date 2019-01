(ANSA) – MILANO, 11 GEN – Già squalificato per la sfida di Supercoppa italiana di mercoledì prossimo, Suso salterà per infortunio anche gli ottavi di finali di coppa Italia, che vedono impegnato il Milan domani contro la Sampdoria. Lo spagnolo è stato escluso dai convocati per il riacutizzarsi del fastidio fisico a causa del quale aveva saltato la sfida di Santo Stefano contro il Frosinone. Fra i 23 convocati rossoneri per la prima volta ci sono anche il neoacquisto Lucas Paquetà e Ivan Strinic, che ha saltato la prima parte della stagione per problemi cardiaci. Domani sera, dopo la partita, il Milan volerà con un charter da Genova in Arabia Saudita e fra i convocati per la Supercoppa contro la Juventus ci sarà anche Davide Calabria, squalificato invece in coppa Italia.