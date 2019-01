(ANSA) – PARGHELIA (VIBO VALENTIA), 11 GEN – I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti in tarda mattinata per estinguere un incendio nella frazione “Fitili” di Parghelia. Per cause in corso di accertamento dieci vetture parcheggiate in un deposito di auto usate sono state interessate da un incendio. Sul posto é intervenuta una squadra operativa del distaccamento Porto ed un automezzo di supporto della sede centrale. Le operazioni di spegnimento si sono concluse dopo circa due ore. Gli investigatori non escludono l’ipotesi dolosa del rogo. (ANSA).