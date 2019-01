(ANSA) – MILANO, 11 GEN – Niente ritorno in Italia per Gabigol. Il 22enne è stato ufficialmente ceduto dall’Inter in prestito al Flamengo, come reso noto dalla società brasiliano con un comunicato sul proprio sito. Dopo il prestito a Benfica e Santos, quindi, Gabigol rimane ancora in Brasile, dove nella passata stagione si è laureato capocannoniere del campionato verdeoro.