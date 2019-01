(ANSA) – GENOVA, 11 GEN – Nel ventennale della scomparsa, anche il Genoa ha voluto rendere omaggio a Fabrizio De Andrè, che non ha mai nascosto il suo amore per il Grifone. La società rossoblù ha ricordato il cantautore con un video pubblicato su Genoa Channel mentre sulla pagina Facebook ufficiale della società Dori Ghezzi ha voluto salutare i tifosi del Genoa. “Mi sento un pò tanto genovese e anche un pò genoana, squadra che ho imparato ad amare attraverso Fabrizio ovviamente – ha raccontato Dori Ghezzi -. Ricordo quando venni l’ultima volta a Marassi e c’era con me Don Gallo e sono stata accolta con grande amore”. “Sono certa che Fabrizio segue sempre ancora adesso il Genoa, cercate anche voi di farlo felice” ha concluso l’ex compagna del cantautore genovese.