CARACAS – El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Luis Florido, afirmó que respalda la realización del cabildo abierto convocado por el Parlamento, porque es la única vía para llevar al país a una transición política.

Florido dio esta declaración en el programa Primera Página, que transmite el canal de televisión, Globovisión. Expresó:

“El consultar a la gente, como se hará hoy, en cabildo abierto, es la vía para que al final actuemos escuchando a la gente y con la decisión que la constitución tiene establecido”.

Recordó que en la actualidad el país necesita alcanzar un acuerdo nacional, aunque el presidente Maduro no esté de acuerdo con eso.

“Queremos construir una salida viable, que le dé estabilidad política a Venezuela, necesitamos un acuerdo nacional, pero con un régimen que viola los principios de la constitución, es difícil, no digo que sea imposible”, dijo el parlamentario.

Señaló que no es posible que la AN se disuelva, pues declaró que el Gobierno Nacional en varias ocasiones ha dado a entender que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no les sirve para nada, es por eso que no hicieron la juramentación de Maduro en el parlamento.

“Por qué esa tan parafraseada plenipotenciaria no juramentó a Maduro, porque saben que no tendría validez”, dijo Florido.

Guaidó y VP anunciaron un cambio político

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, declaró que este viernes ha comenzado en el país un cambio político por medio de la transición.

“Hoy países en todo el mundo apoyan a esta causa democrática y saben que el día de ayer no hubo una juramentación sino que hubo una usurpación de cargo. ¡Nicolás Maduro es totalmente ilegítimo!”, escribió a Guaidó en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el partido político, Voluntad Popular, por medio de su cuenta de Twitter pidió a los venezolanos “confianza, fuerza y apoyo” en las acciones que realizará la AN en relación a la “usurpación de poder” que llevó a cabo Nicolás Maduro.

“No es momento de peleas y diferencias, es momento de colaboración y lucha. Maduro es usurpador de Venezuela”, escribió VP.

Manifestaron que mientras Maduro realizaba su investidura presidencial, la OEA, la UE, y países del mundo desconocían públicamente a Maduro como nuevo presidente de Venezuela.

“Esta usurpación es el desmontaje total del Estado de Derecho que protege al ciudadano y garantiza los DDHH. Por primera vez desde 1958, tenemos un gobierno de facto y ante esta situación, la Asamblea Nacional da los primeros pasos”, aseguró el partido de Guaidó.