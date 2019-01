CARACAS – E’ stato sorteggiato a Caracas il calendario della Primera División venezuelana. Si partirà subito coi botti ci sono sei match clou alla prima giornata. Ad alzare il sipario del Torneo Apertura sarà l’anticipo Deportivo La Guaira-Monagas, che si disputerà venerdì 25 gennaio sul campo dello stadio Olímpico.

Attualmente la formazione arancione si trova in Bolivia, La Paz, per iniziare il periodo di adattamento alle condizioni climatiche ed atmosferiche che incontreranno nei preliminari della Coppa Libertadores contro il Real Garcilazo.

I campioni in carica, lo Zamora ospiterà, domenica 27 gennaio, lo Zulia dell’italo-venezuelano Francesco Stifano. Le altro sfide di cartello sono Deportivo Lara-Caracas e Deportivo Táchira-Trujillanos.

L’esordiente Lala Fútbol Club disputerà il derby con i cugini del Mineros de Guayana. Il match andrà in scena sul rettangolo verde dello stadio Cachamay di Purto Ordaz. L’altro derby in programma é quello tra Metropolitanos ed Estudiantes de Caracas.

Calendario in salita per lo Zamora che nelle prime cinque giornate affronterà: Zulia (a Barinas), Caracas (in trasferta), Estudiantes de Mérida (in casa), Monagas (a Maturín) e Mineros (nell’Agustín Tovar).

Anche il Caracas avrà un cammino difficile all’inizio con l’esordio a Barquisimeto contro il Deportivo Lara, poi ospiterà lo Zamora e alla terza subito il clásico contro il Deportivo Táchira a San Cristóbal. Mentre i diversi tempi capitolini sono in programma all’ottava giornata (in casa contro Metropolitanos), alla 14esima (in trasferta contro l’Estudiantes de Caracas) e alla 18esima (andrà a far visita al Deportivo La Guaira).

Calendario insidioso anche per i gialloneri che affronteranno Trujillanos alla prima, i rojos del Ávila alla terza. Nella quarta giornata andranno a far visita all’Estudiantes de Mérida. La settimana successiva se la vedranno a San Cristóbal contro il Monagas e poi andranno a Puerto Ordaz per sfidare i Mineros.

Alla nona giornata si affronteranno le due neo promosse, a Guanare, il Llaneros ospiterà il Lala Fútbol Club. Mentre il derby carabobeño tra Carabobo ed Academia Puerto Cabello é in programma all’undicesima giornata. A Barinas, aspetteranno con ansia la 13esima giornata, quando ci sarà il clásico tra Zamora e Llaneros.

Deportivo Lara-Zamora, protagonista della finale scudetto 2018, incroceranno nuevamente i loro destini nella 14esima giornata cuando si sfideranno sul campo dello stadio Metropolitano di Cabudare.

(di Fioravante De Simone)