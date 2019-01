(ANSA) – FIRENZE, 11 GEN – La Fiorentina si prepara per il primo impegno del 2019 con un Muriel in più. Forse già nella trasferta di domenica di Coppa Italia contro il Torino. “La Coppa Italia è un trofeo prestigioso, un obiettivo di tutte le squadre che vi partecipano – ha dichiarato Pioli – Noi non siamo stati fortunati nel sorteggio, dovremo affrontare un avversario difficile, ma abbiamo le nostre carte e giocheremo per vincere, metterò in campo la formazione migliore”. L’attaccante colombiano, arrivato in prestito dal Siviglia con un riscatto intorno ai 14 milioni, è parso quanto mai motivato: “Negli ultimi giorni c’era la possibilità di andare al Milan, ma la mia idea non è mai cambiata, ho avuto sempre in testa di venire a Firenze fin dai primi di dicembre e ho mantenuto la parola”.