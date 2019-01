(ANSA) – MILANO, 11 GEN – “Il presidente Miccichè ha parlato chiaro, mi fermo qua. In questo momento non possiamo giudicare, sono stati presi degli accordi, sono stati stipulati dei contratti dalla Lega, ascoltiamo chi ci rappresenta”. L’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, non si espone sulle polemiche in merito alla decisione di giocare la Supercoppa del prossimo 16 gennaio a Gedda in Arabia Saudita. “Noi – sottolinea Gattuso alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Sampdoria – prenderemo l’aereo e andremo a giocare. Qualsiasi decisione che verrà presa spetterà a loro e non a noi”.