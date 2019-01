CARACAS – Este viernes, en la realización del Cabildo Abierto que convocó la Asamblea Nacional (AN), se anunció que el próximo 23 de enero se realizará una movilización en todos los estados de Venezuela.

El presidente de la AN, Juan Guaidó, indicó que asumirá las competencias que le dan los artículos 233,333 y 350 de la Constitución de 1999.

”Apegándonos a la Constitución, al 233, 350 y 333, asumir claras las competencias de la encargaduría de la Presidencia de la República, porque lo dice nuestra Constitución, ahora, ¿es suficiente apegarnos a la Constitución?” expresó el político.

Añadió que deber ser el pueblo venezolano, la Fuerza Armada Nacional y la comunidad internacional, que lleve a la AN asumir el mandato.

El diputado de la AN, Miguel Pizarro, señaló que la AN no está huyendo de su responsabilidad, porque hoy están aquí los diputados dando la cara a la coyuntura más peligrosa en la historia de Venezuela.

Por su parte, el Movimiento Estudiantil (ME), realizó un llamado a los diputados y a la clase política a que cumplan sus obligaciones para el bienestar de cada venezolano.

El ME afirmó que respaldaran todas las acciones realizadas por la Asamblea Nacional.

La presidenta de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Rafaela Requesens, manifestó que la directiva del parlamento en la actualidad está representando el sentimiento del pueblo venezolano.

El dirigente, Nicmer Evans, respaldó el Poder Legislativo y propuso crear un gabinete que se encargue de la conducción política del país.

“No podrán disolver la Asamblea Nacional (porque esta) es el pueblo entero luchando en cada esquina, Guaidó no puede solo y los diputados no pueden solos y le estamos diciendo que no están solos”, dijo.

En el cabildo abierto convocado este jueves por el parlamento asistieron integrantes del Poder Legislativo, militantes de partidos políticos, miembros del sector salud y ciudadanía en general.