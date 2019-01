(ANSA) – ROMA, 11 GEN – Kevin Fret, rapper latinoamericano dichiaratamente gay di 24 anni, è stato ucciso a colpi di pistola mentre alle 8 di mattina era in sella alla sua motocicletta per le strade di San Juan, capitale di Porto Rico. Lo riporta la Bbc citando la polizia locale. La morte di Fret porta a 22 i casi di omicidio a Porto Rico dall’inizio del 2019. “Non ci sono parole per descrivere il dolore che proviamo di fronte alla scomparsa di una persona che nutriva così tanti sogni. Dobbiamo restare uniti in questi tempi difficili e pregare per la pace nella nostra amata Porto Rico”, ha commentato il manager dell’artista ucciso, Eduardo Rodriguez.