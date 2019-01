(ANSA) – BUCAREST, 11 GEN – “Un’amnistia per i corrotti, come alcuni in Romania vorrebbero, sarebbe un passo indietro”. Così il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker nella dichiarazione congiunta alla stampa col presidente Klaus Iohannis, in occasione della cerimonia ufficiale per l’avvio della presidenza di turno romena del Consiglio dell’Ue. Juncker ha inoltre ribadito che in Europa “non si fanno compromessi su stato di diritto e corruzione” poiché questo ha impatto “sui principi fondamentali” dell’Ue.