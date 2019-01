(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 11 GEN – Un giovane di 24 anni, Aliosha Calipari, originario della Bielorussia ma residente a Reggio Calabria, è morto in un resort in Madagascar dove lavorava dallo scorso mese di marzo. Il giovane è stato trovato nella piscina del resort e sarebbe morto dopo il ricovero in ospedale. La morte, secondo i primi accertamenti, sarebbe stata provocata da annegamento, ma ci sono alcuni aspetti della vicenda che non sono chiari e che le autorità di polizia stanno verificando. Aliosha, che a casa chiamavano Alessio, era stato adottato da bambino da un medico di Reggio Calabria insieme ad altri due fratelli gemelli della stessa nazionalità. Il senatore di Forza Italia Marco Siclari, in una dichiarazione, ha chiesto, che “il Governo si impegni da subito per capire cosa è accaduto ad Alessio Calipari. Ho fatto visita alla famiglia che chiede di conoscere cosa è successo al giovane. É un suo sacrosanto diritto sapere la verità. Ci sono molte contraddizioni nei racconti dell’accaduto”.