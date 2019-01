CARACAS – Sono diversi i giovani che hanno lasciato il segno nella stagione 2018-2019 della Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Questi esordienti con i loro interventi sia a livello difensivo che ofensivo hanno incantato i tifosi della pelota.

Moisés Gómez (Navegantes del Magallanes), Edward Olivares (Tigres de Arafua), Pedro Ávila (Bravos de Margarita) e Jeffrey Báez (Leones del Caracas) sono alcune di queste giovani promesse.

Oggi la LVBP ha annunciato il vincitore del Rookie of The Year Award, distizione che viene assegnata al miglior esorsiente della stagio. Ad avere la meglio é stato Moisés Gómez con 111 punti. Il giovane campione ha ricevuto 50 voti per primo posto, 7 per il secondo 3 per il terzo.

Alle sue spalle é arrivato Edward Olivares che ottenuto soltando 11 voti per il primo posto, per un totale di 79 punti.

Il giocatore nato 20 anni fa a Caracas ha disputato soltanto 35 gare con la maglia dei Navegantes, poi é stato richiamato alla base dal suo team negli Stati Uniti, i Tampa Bay Rays.

Qui in Venezuela, al primo turno alla mazza contro gli acerrimi rivali, i Leones del Caracas, ha messo a segno un Grand Slam. Ha ripetito questa gesta, un messe dopo, contro i Tigres de Aragua. In questo modo é entrato in una speciale lista dove ci sono campioni magallaneros del calibro di Henry McHenry, Dave Parker, William Magallanes e José Francisco Malavé.

Nei 35 incontri disputati, Gómez, ha messo a segno 6 fuoricampo (tre nei suoi primi turni alla battuta, questo é un record per la LVBP), ha mandato a segno 26 compagni.

Un giocatore del Magallanes non vinceva questo premio dalla stagione 1999-2000, quell’anno il riconoscimento fu vinto da Endy Chavez, pelotero che in questo campionato ha annunciato il suo ritiro. Sarà un segno del destino per Gómez?

Durante il fine settimana saranno assegnati i premi Regreso del año (ritorno dell’anno) e lanciatore dell’anno.

(di Fioravante De Simone)