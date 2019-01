(ANSA) – CARACAS, 11 GEN – Juan Guaidò, presidente del parlamento venezuelano dove l’opposizione ha la maggioranza, ha chiamato oggi il Paese ad una “mobilitazione di massa” contro il governo di Nicolas Maduro per il prossimo 23 gennaio, candidandosi a sostituirlo provvisoriamente ad interim, e a convocare nuove elezioni. Guaidò ha annunciato di assumere le competenze che gli conferisce la Costituzione “per esercitare il mandato”. Una sfida aperta a Maduro, il cui secondo governo non viene riconosciuto dall’assemblea nazionale. “Accogliamo con favore l’assunzione di Juan Guaidó come presidente ad interim del Venezuela, in conformità con l’articolo 233 della Costituzione politica. Ha il nostro sostegno, quello della comunità internazionale e del popolo del Venezuela”, ha scritto sui social il segretario generale dell’Organizzazione degli Stati americani (Osa), Luis Almagro.