(ANSA) – ROMA, 12 GEN – Grande spettacolo nel turno di questa notte in Nba. Si sono giocate nove partite, in due delle quali è stata superata la soglia dei 140 punti. I Golden State Warriors hanno schiantato i Chicago Bulls per 146-109. Una sfida che già era persa per i Bulls al primo quarto di gioco, con un parziale di 43-17. Meno sorprendente, viste le formazioni in campo, il successo dei Rockets su Cleveland per 141-113. I Cavs hanno incassato la 12ma sconfitta consecutiva, e restano all’ultimo posto in classifica nella Eastern. Show personale di James Harden, con una tripla doppia da favola: 43 punti, 12 assist e 10 rimbalzi. Nelle zone di vertice, vincono i Raptors per 122-105 sui Nets, mentre a sorpresa si registra il ko dei Bucks che continuano ad avere un rendimento altalenante, battuti dai Wizards per 113-106. Largo successo anche di Portland sugli Hornets, per 127-96; nuova sconfitta per i Los Angeles Lakers, ancora privi di Lebron James, con Utah Jazz per 113-95. In classifica, a est sono passati in testa i Raptors, seguiti dai Bucks; a ovest è sempre Denver al comando, poi Golden State.(ANSA).