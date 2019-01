(ANSA) – ROMA, 12 GEN – Altalena di emozioni nel Sony Open di golf. Alle Hawaii l’americano Matt Kuchar con 126 (-14) colpi ha guadagnato il comando della classifica e a metà gara è tallonato dal connazionale Andrew Putnam, 2/o con 127 (-13). Eliminazioni eccellenti nel torneo del PGA Tour, con Jordan Spieth (139, -1) e Paul Casey (140, par), due tra le star dell’ultima Ryder Cup, eliminati. Ad Honolulu corrono per il titolo anche Chez Reavie e Stewart Cink, entrambi 3/i con 130 (-10). Mentre Patrick Reed (134, -6) e Justin Thomas (135, -5), tra i favoriti della vigilia, occupano rispettivamente la 12/a e la 20/a piazza. Rimonta difficile per i big americani, con Bryson DeChambeau 35/o al fianco pure del giapponese Hideki Matsuyama e del sudafricano Dylan Frittelli (136, -4). Bassa classifica per Ian Poulter, 65/o (138, -2). Fuori dai giochi Pat Perez, Bubba Watson e Adam Scott. (ANSA).