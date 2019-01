(ANSA) – LAGOS, 12 GEN – Almeno 12 persone sono morte e altre 22 sono rimaste ferite ieri sera in Nigeria in seguito all’esplosione di un’autocisterna a Odukpani, una città nello Stato di Cross River, nel sudest del Paese. Per il momento 12 corpi sono stati recuperati, ha detto una portavoce della polizia, ma il bilancio delle vittime potrebbe essere molto più alto poiché testimoni parlano di circa 60 morti. L’autocisterna si è ribaltata finendo in un fossato e decine di abitanti stavano prendendo la benzina che fuoriusciva dall’automezzo quando è avvenuta l’esplosione. Secondo un testimone, Richard Johnson, nel fossato c’erano circa 60 persone e probabilmente non si è salvato nessuno perche’ sul luogo dell’incidente c’era molta benzina. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente.