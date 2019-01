(ANSA) – ROMA, 12 GEN – Domenico Pozzovivo e il nuovo acquisto Rohan Dennis, iridato a cronometro, guideranno la Bahrain-Merida nella 21/a edizione del Santos Tour Down Under di ciclismo, in programma dal 15 al 20 gennaio. L’evento australiano, suddivisa in sei tappe, aprirà di fatto il calendario 2019 delle corse valide per il circuito World tour. La Bahrain-Merida, oltre che da Pozzovivo e Dennis, sarà formata anche dai tedeschi Phil Bauhaus e Marcel Sieberg, dall’australiano Henrich Haussler, dal giapponese Yukya Arashiro e dall’austriaco Hermann Pernsteiner.