(ANSA) – ROMA, 12 GEN – E’ grave, secondo quanto si apprende, l’italiana ferita nell’esplosione avvenuta in una boulangerie di Parigi questa mattina. C’è anche un operatore di Cartabianca, il videomaker Valerio Orsolini, tra i feriti dell’esplosione. L’operatore, che ha riportato una ferita sopra un occhio, è stato giù medicato e le sue condizioni non sono gravi. L’operatore era a Parigi per seguire le manifestazioni dei gilet gialli con il giornalista Claudio Pappaianni, che è rimasto illeso. Sarebbero quindi due gli italiani rimasti feriti nell’esplosione.