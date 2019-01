(ANSA) – TARANTO, 12 GEN – Un pannello del controsoffitto è caduto nei giorni scorsi in un’aula del plesso Gabelli dell’istituto comprensivo Galilei del rione Tamburi di Taranto. I bambini erano stati già spostati in quanto il dirigente scolastico Vincenzo Tavella aveva interdetto l’uso dell’aula avendo individuato un’ampia macchia di umido, allertato le strutture comunali competenti, Patrimonio e Lavori Pubblici. A provocare il cedimento sarebbe stata un’infiltrazione di acqua determinatasi dopo che un grosso petardo lanciato la notte di capodanno aveva provocato un ampio squarcio nel tetto della scuola. I tecnici del Comune di Taranto sono al lavoro per quantificare i danni. “La causa del danneggiamento – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Motolese – è stata immediatamente chiara, anche perché l’esplosione ha coinvolto anche un lampione del giardino adiacente. È stato lo squarcio provocato nel tetto a provocare l’infiltrazione e quindi il cedimento”.