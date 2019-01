(ANSA) – ROMA, 12 GEN – Il Manchester United non molla e pensa sempre a un clamoroso colpo nel mercato invernale. L’idea è di portare Philippe Coutinho, ex Inter e Liverpool, a Old Trafford. Il brasiliano è stato l’acquisto più costoso nella storia del Barcellona che, per averlo, ha pagato 160 milioni; tuttavia, nelle ultime partite il francesino Ousmane Dembelé sembra averlo scavalcato nelle gerarchie dell’attacco blaugrana. Il brasiliano dal 2 dicembre non viene più schierato fra i titolari, anche se nell’ultima sfida di coppa – giovedì sera a Valencia, contro il Levante – ha realizzato il rigore che tiene a galla il Barca, sconfitto 2-1. Secondo il Mundo deportivo, gli emissari del Manchester United avrebbero contattato gli agenti del giocatore, approfittando del suo noto mal di pancia. Malcontento a parte, difficilmente trapelano voci di cambiamento da parte di Coutinho. Tuttavia, se i rapporti con l’allenatore Valderde dovessero peggiorare prima della fine della stagione, magari Coutinho potrebbe rivedere la propria posizione.