(ANSA) – ROMA, 12 GEN – Il Siviglia perde Muriel e trova Munir El Haddadi. Il Barcellona, come scrive il Mundo deportivo, ha ceduto l’attaccante al club andaluso per 1,05 milioni. Il giocatore di origine marocchina, fra le tante, ha accettato l’opzione del Siviglia, firmando un contratto fino a fine stagione, più altre tre stagioni. La trattativa per il passaggio di Munir dalla Catalogna all’Andalusia ha subito una forte accelerazione ieri sera, dopo che è arrivato il si del giocatore e in seguito al rifiuto di rinnovo del contratto proposto dal Barca. Nell’attuale Liga, Munir ha collezionato 7 presenze e segnato un gol. Due le presenze in Champions e altrettante nella Coppa del Re, con un gol. Munir in passato era già stato girato in prestito dal Barcellona al Valencia e all’Alaves, questa volta il suo addio al Camp Nou sembra definitivo, visto che è in scadenza di contratto.