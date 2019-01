(ANSA) – NAPOLI, 12 GEN – “Non temo di perdere Allan, perché la volontà del club è di restare competitivo”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti rispondendo alla vigilia del match con il Sassuolo in Coppa Italia alle voci su un assalto del Paris Saint Germain al centrocampista brasiliano. “Domani non gioca dall’inizio – ha spiegato – non per strane ragioni ma perché aveva un permesso dato a lui e a Ospina per tornare con calma dal Sudamerica. Si è allenato poco e domani non inizia la partita”. Sul mercato, Ancelotti ha spiegato che “Stiamo valutando la possibilità con il presidente la direzione sportiva di dare un giocatore in prestito, perché sta rientrando a tempo pieno Younes e anche Chiriches e non vogliamo avere rosa troppa larga”. Il giocatore che il Napoli potrebbe cedere in prestito è Rog.