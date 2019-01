(ANSA) – GENOVA, 12 GEN – Prime operazioni oggi sul troncone ovest di Ponte Morandi, dove sono in corso le prove di carico con l’ausilio di appositi carrelli radiocomandati. Si tratta di lavori che fanno parte degli interventi propedeutici alla demolizione del viadotto. E’ stato necessario chiudere per alcune ore Corso Perrone, una delle strade di collegamento tra la Valpolcevera e il centro di Genova, per evitare rischi. Le prove servono per valutare la stabilità della struttura che sarà poi smantellata pezzo per pezzo. Secondo le aziende che si occupano della demolizione le prove dovrebbero terminare entro lunedì. Sono in azione due carrelli radiocomandati che dovranno verificare la tenuta della pila 8.