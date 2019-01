(ANSA) – SASSUOLO (MODENA), 12 GEN – In attesa della ripresa del campionato, domani il Sassuolo torna in campo per la Coppa Italia. La sfida, al San Paolo col Napoli, è complicata, ma le intenzioni dell’allenatore non sono quelle di fare una trasferta di allenamento in vista della serie A, ma di cercare l’impresa. “Vogliamo giocarcela questa qualificazione – ha detto l’allenatore neroverde Roberto De Zerbi – pur sapendo che affrontiamo la seconda forza del campionato. Andiamo per provare a passare il turno”. Anche se la classifica è tutt’altro che negativa, il Sassuolo non ha terminato benissimo il 2018. “Veniamo da un fine 2018 negativo – ha detto il tecnico – c’è tanto la lavorare, cerchiamo subito di invertire la rotta”. L’allenatore, peraltro, avrà problemi di formazione: in difesa non ci saranno, per infortunio, Marlon, Ferrari e Adjapong. Fermo in infermeria anche Di Francesco.