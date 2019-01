(ANSA) – ROMA, 12 GEN – Un rigore di Salah al 5′ del secondo tempo basta e avanza al Liverpool per sbancare il ‘Falmer Stadium’ di Brighton, incassare 3 punti e volare a +7 in testa alla Premier, in attesa del posticipo di lunedì sera del City (impegnato in casa contro i Wolfes). Nella altre partite della giornata, il Fulham di Claudio Ranieri perde contro il Burnley (2-1) e resta penultimo a -5 dalla zona salvezza, il Southampton vince sul campo del Leicester (2-1), mentre Cardiff e Huddersfield pareggiano a reti bianche e il Watford vince in trasferta contro il Crystal Palace.