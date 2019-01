(ANSA) – ROMA, 12 GEN – Dopo lo choc dell’eliminazione dalla coppa di Lega francese ad opera del Guingamp al Parco dei Principi, il Psg torna alla vittoria nella sua competizione preferita, la Ligue1, andando a vincere 3-0 ad Amiens in un incontro della 20/a giornata. Tutte nella ripresa le reti della squadra guidata da tedesco Tuchel, che ha aperto le marcature al 12′ con un rigore di Cavani per poi completare il bottino con Mbappè (14 i suoi centri stagionali) al 25′ e Marquinhos al 34′. Rimangono quindi 13 i punti di vantaggio del Paris Saint Germain sulla seconda in classifica, il Lille, che ieri aveva vinto 3-1 a Caen.