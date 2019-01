(ANSA) – FIRENZE, 12 GEN – Ha compiuto 106 anni Estella Caprotta, la ‘nonna’ più longeva del Chianti che ha festeggiato il suo compleanno a San Casciano (Firenze). Nata Buenos Aires, Caprotta si è poi trasferita in Toscana, prima Livorno poi Firenze, dove è cresciuta insieme ai genitori e ad una delle due sorelle, fino ad approdare a San Casciano. Nel comune chiantigiano, Caprotta è ospite da alcuni anni di una residenza per anziani. Oggi la festa di compleanno e una torta con le candeline che la ‘nonnina’ ha spento con gioia insieme ai familiari e, spiega una nota, alla presenza del sindaco di San Casciano Massimiliano Pescini. A chi le chiede quale sia il segreto per vivere a lungo e restare dinamici, Estella risponde “la serenità, ho sempre vissuto con entusiasmo e ottimismo, ho camminato tanto e mi piace farlo ancora, amo mangiare genuino e ho passato gli anni della mia vita a costruire relazioni, amicizie, l’affetto delle persone è fondamentale, l’aria di mare e quella di campagna mi hanno garantito una vita in salute”. Il sindaco Pescini ha omaggiato Estella con un mazzo di rose rosse e un oggetto che riproduce lo stemma del Comune.(ANSA).