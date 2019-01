(ANSA) – ROMA, 13 GEN – Nel Sony Open Matt Kuchar con 192 (-18) ha mantenuto il comando della classifica con due colpi di vantaggio su Andrew Putnam (2/o con 194, -16). E quando manca un solo round al termine del rassegna l’americano insegue la 9/a vittoria in carriera sul PGA Tour di golf. Alle Hawaii rimonta show per Bryson DeChambeau. L’americano con 199 (-11) è passato dalla 35/a alla 5/a posizione grazie a un parziale super (63, -7). Ad Honolulu chance di vittoria anche per Keith Mitchell e Chez Reavie, entrambi 3/i con 196 (-14). Impresa impossibile per Patton Kizzire (campione uscente) e i big Justin Thomas e Patrick Reed, tutti 21/i (202, -8) e distanti 10 colpi dal leader Kuchar. (ANSA).