(ANSA) – Innsbruck (Austria), 13 gen – La campionessa austriaca Anna Veith , vincitrice di due coppe del mondo quando prima di sposarsi, si chiamava ancora Anna Fenninger, è gia’ stata operata in una clinica tirolese per la rottura dei legamenti crociati del ginocchio destro: per lei stagione finita. L’austriaca ha sentito un forte dolore sciando in allenamento a Pozza di Fassa con il resto della squadra e dove gia’ si era infortunata nello stesso modo la compagna Stephanie Brunner. L’allenamento è stato subito interrotto e Anna – 29 anni, un oro olimpico e tre titoli mondiali – e’ stata portata nella clinica tirolese di Hochrum, vicino a Innsbruck per controlli e per il successivo immediato intervento chirurgico. Per infortunio Veith aveva gia’ perso in passato una intera stagione.