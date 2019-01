(ANSA) – TORINO, 13 GEN – Ai box per infortunio, lo juventino Juan Cuadrado si è consolato di non poter giocare nel 2-0 di Coppa Italia sul Bologna con la nascita del piccolo Lucas. “Grazie signore Gesù per la benedizione e l’eredità più bella”, scrive il colombiano su Twitter. “Meli ti amo, sei una super mamma”, conclude postando la foto della famiglia Cuadrado in sala parto e del piccolo Lucas.