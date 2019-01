(ANSA) – TORINO, 13 GEN – Sorpresi dal buio nel vallone di Ribordone, a oltre 2mila metri sulle montagne del Torinese, due escursionisti sono stati salvati nella notte dal soccorso alpino. Si tratta di una ragazza di 22 anni di Genova e di un ragazzo di 23 anni di Torino, che hanno perso il sentiero e sono rimasti bloccati su uno sperone di roccia. Grazie al sistema ‘Sms locator’, che consente ai tecnici di ottenere le coordinate gps dallo smartphone dei dispersi, in nottata le squadre a piedi del soccorso alpino hanno raggiunto i due escursionisti, recuperandoli in una zona impervia e riportandoli a valle. Intirizziti dal freddo e spaventati, i giovani sono in buone condizioni.(ANSA).