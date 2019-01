(ANSA) – BOLOGNA, 13 GEN – Nella partita di Coppa Italia, i tifosi del Bologna hanno sottolineato le occasioni da gol della Juve con un ‘uh’ di finto stupore comprese quelle dell’attaccante Kean – poi autore della seconda rete – tanto da far pensare a deprecabili ululati razzisti. Oggi, alla luce della presa di posizione di alcuni quotidiani e durante la telecronaca, il Centro Bologna club nega ogni intento razzista e invita il club a difendere “l’immagine civile della propria tifoseria, nonché del buon nome della città”. Lo fa, con una nota, per respingere ogni ipotesi avanzata dai media. “Facendo riferimento a quanto riportato in telecronaca, scritto dai quotidiani e dai siti specializzati circa gli ululati razzisti partiti dai tifosi del Bologna all’indirizzo del giocatore Kean – si legge – il Centro Bologna club, vista l’infondatezza di quanto accusato (gli “uuuuu”, erano semplici sfottò verso i tifosi che accompagnavano ogni azione offensiva della propria squadra con lo stesso ‘verso’), chiede una immediata smentita”.