(ANSA) – ROMA, 13 GEN – Il Prefetto Francesco Cirillo, presidente del Comitato etico della Lega Pro, ha incontrato Francesco Ghirelli, presidente dell’organismo calcistico. “Il confronto è nato in seguito alle dichiarazioni dell’ad del Teramo, Nicola Di Matteo – spiega Cirillo -: siamo molto preoccupati e abbiamo deciso di convocare d’urgenza il Comitato etico per giovedì 17 gennaio a Roma, dopo avere acquisito gli elementi, al fine operare un necessario approfondimento”. E’ un altro atto compiuto dalla Lega Pro, dopo avere segnalato le dichiarazioni dell’ad del Teramo alla Procura federale. Ieri Di Matteo, a margine della presentazione ufficiale dello stadio, ha rilasciato dichiarazioni-choc che hanno provocato sconcerto. “La camorra è una scelta di vita, io ho sempre rispettato loro, loro hanno rispettato me”, le sue parole poi in parte rettificate.