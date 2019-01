(ANSA) – ROMA, 13 GEN – Il Barcellona, come ha come ammesso ieri in conferenza stampa il suo allenatore Ernesto Valverde, è attento al mercato invernale e “cercherà di cogliere l’occasione giusta per rinforzare il proprio organico”. L’obiettivo è quello di ingaggiare una punta in sostituzione di Luis Suarez, dopo la partenza di Munir verso il Siviglia. Secondo quanto scrive il Mundo deportivo, il profilo ideale è quello di Fernando Llorente, 33 anni, con un passato anche nella Juve. Valverde, ma soprattutto il suo secondo Jon Aspiazu, che lo ha conosciuto nell’Athletic Bilbao, ha grande stima del giocatore attualmente in forza al Tottenham. L’arrivo di Llorente sarebbe gradito anche allo spogliatoio della squadra catalana. Llorente è esperto, conosce la Liga ed è in scadenza di contratto con il club inglese; il suo arrivo al Camp Nou appare assai probabile.