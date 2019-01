(ANSA) – ROMA, 13 GEN – L’Atletico Madrid si avvicina alla vetta della classifica della Liga: sale a 38 punti e si porta a -2 dal Barcellona, primo con 40. La squadra di Diego Simeone, nella 19/a giornata, ha battuto in casa per 1-0 il Levante, la squadra di Valencia che giovedì sera ha battuto di misura proprio il Barca in Coppa del Re. Ha deciso il match Antoine Griezmann, al 12′ della ripresa, su calcio di rigore: per l’attaccante francese si tratta del 9/o gol in campionato. Alle 18,30 il Barcellona ha la possibilità di tornare a +5 sui ‘Colchoneros’, ospitando in casa l’Eibar.