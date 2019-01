(ANSA) – ROMA, 13 GEN – La doppietta messa a segno ieri da Cutrone in Coppa Italia ‘allontana’ Higuain dal Milan e lo avvicina al Chelsea. Maurizio Sarri ha da tempo il ‘Pipita’ nel mirino e oggi il Mirror rilancia per l’arrivo dell’argentino a Stamford Bridge, anche se non rinuncia del tutto alla pista che porta a Icardi dell’Inter. L’unica difficoltà è legata all’età di Higuain, che ha 31 anni, il cui profilo non rientra nella politica del club ‘Blues’, che si è dato una regola: ingaggiare giocatori non troppo avanti con gli anni e di prospettiva. Nel caso in cui il Milan non dovesse riscattarlo, Higuain tornerebbe alla Juve che, a quel punto, potrebbe decidere se tenerlo, o cederlo al Chelsea. Molto è legato anche all’eventuale partenza di Alvaro Morata, che interessa al Milan e che da tempo non rientra nei piani di Sarri. Il Milan, secondo quantro scrive il Daily Mail, punta anche al belga Fellaini del Manchester United, 31 anni, che non rientra nei piani di Solskjaer, il sostituto di Mourinho in panchina.