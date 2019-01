(ANSA) – CESENA, 13 GEN – Oggi Marco Pantani avrebbe compiuto 49 anni e la sua Cesenatico non vuole dimenticare il campione scomparso il 14 febbraio del 2004. Così piazza Marconi, dove si trova la statua a lui intitolata e vicino all’abitazione, in via del Mille, dove il ‘Pirata’ visse a lungo con la famiglia, sarà battezzata piazza Marco Pantani. La notizia è stata ufficializzata oggi: il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli mercoledì scorso ha scritto al prefetto di Forlì-Cesena, per completare un iter attivato lo scorso settembre su proposta del consigliere comunale Daniele Grassi del Pd e condiviso da tutte le forze politiche in consiglio. Nei prossimi giorni è attesa la risposta del Prefetto, in merito alla richiesta di togliere il nome di Guglielmo Marconi nella storica piazza sul lungomare di Cesenatico. “Vogliamo dedicare la piazza a Marco – ha detto il sindaco Gozzoli – e, successivamente, sceglieremo un altro luogo pubblico da intitolare a Marconi”.(ANSA).